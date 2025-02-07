Прокуратура Парижа розслідує діяльність соцмережі Х Ілона Маска

Прокуратура Парижа розпочала розслідування діяльності соціальної мережі X, яка належить Ілону Маску, пише FranceІnfo.

Приводом став лист від депутата центристської партії Еріка Ботореля, якому політик заявив про упередженість алгоритмів платформи.

За інформацією прокуратури, алгоритми, «ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних». Тож магістрати і помічники фахівців із відділу боротьби з кіберзлочинністю аналізують систему та проводять початкові технічні перевірки.