Прокуратура Парижа розслідує діяльність соцмережі Х Ілона Маска

Прокуратура Парижа розпочала розслідування діяльності соціальної мережі X, яка належить Ілону Маску, пише FranceІnfo.
Приводом став лист від депутата центристської партії Еріка Ботореля, якому політик заявив про упередженість алгоритмів платформи.
За інформацією прокуратури, алгоритми, «ймовірно, спотворили роботу автоматизованої системи обробки даних». Тож магістрати і помічники фахівців із відділу боротьби з кіберзлочинністю аналізують систему та проводять початкові технічні перевірки.
- Ще у січні міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро закликав Європейську комісію захищати свої країни-члени з “найбільшою твердістю” від втручання власника соцплатформи X Ілона Маска у європейські публічні дебати.
- Маск уже тривалий викликає гнів у політичному житті Європи. У своїй соціальній мережі мільярдер підтримує німецьку ультраправу партію “Альтернатива для Німеччини”(AfD) і виступив проти британського прем'єр-міністра, лейбориста Кіра Стармера. Він, зокрема, вивчає, як він та його праві союзники можуть дестабілізувати лейбористський уряд Сполученого Королівства.