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У ЄС попередили, що санкції Трампа проти МКС загрожують розслідуванням злочинів Росії в Україні

Введення санкцій щодо посадових осіб Міжнародного кримінального суду може перешкодити розслідуванням, ускладнивши їм поїздки у всьому світі та доступ до необхідних коштів.

У ЄС попередили, що санкції Трампа проти МКС загрожують розслідуванням злочинів Росії в Україні
Російські матрьошки із зображенням Дональда Трампа і Путіна
Фото: EPA/UPG

Рішення президента США Дональда Трампа про санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) може “загрожувати пошуку справедливості в Україні”.

Про це заявили в Європейській комісії, висловивши повну підтримку незалежності та неупередженості трибуналу, повідомляють Euronews.

З березня 2022 року МКС розслідує обвинувачення проти Росії у воєнних злочинах в Україні. Суд видав ордери на арешт шести високопосадовців Кремля, включно з президентом Володимиром Путіним, якого звинувачують у віддачі наказу про незаконну депортацію українських дітей до Росії.

Введення санкцій щодо посадових осіб МКС може перешкодити цим розслідуванням, ускладнивши їм поїздки у всьому світі та доступ до необхідних коштів.

“МКС гарантує відповідальність за міжнародні злочини та дає голос жертвам у всьому світі. Суд повинен мати можливість вільно боротися з глобальною безкарністю”, ‒ заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Представник Комісії висловив жаль з приводу указу Трампа, заявивши, що він “є серйозним викликом роботи МКС, оскільки може вплинути на поточні розслідування та розгляди (справ – ред.), зокрема щодо України, вплинувши на багаторічні зусилля щодо забезпечення відповідальності в усьому світі”.

Він додав, що Єврокомісія відслідковуватиме наслідки рішення Трампа та “оцінюватиме можливі подальші кроки”.

Президент Європейської ради Антоніу Кошту зі свого боку заявив: “Накладення санкцій на МКС загрожує незалежності Суду та підриває систему міжнародного кримінального правосуддя в цілому”.

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  • Трамп звинувачує Міжнародний кримінальний суд у “незаконних і необґрунтованих діях” після того, як МКС видав ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу щодо можливих воєнних злочинів у Смузі Гази, які Ізраїль заперечує. 
  • Міжнародний кримінальний суд пообіцяв продовжити свою судову роботу попри санкції Трампа, заявивши, що судова установа “твердо стоїть” на боці свого персоналу, а наказ спрямований на те, щоб завдати шкоди його “незалежній та неупередженій” роботі.
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