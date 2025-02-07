Єрмак і Келлог обговорили ситуацію на фронті та безпеку цивільних українців

Окремо йшлося про візит спецпредставника та Мюнхенську безпекову конференції.

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог обговорив з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком ситуацію на фронті. Також йшлося про майбутній візит Келлога до України, повідомив Єрмак.

Голова ОП підкреслив, що пріоритетом для України є справедливий та стійкий мир. Окремо йшлося про Мюнхенську безпекову конференцію.

"Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України", – сказав Єрмак.