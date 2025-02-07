Єрмак і Келлог обговорили ситуацію на фронті та безпеку цивільних українців

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог обговорив з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком ситуацію на фронті. Також йшлося про майбутній візит Келлога до України, повідомив Єрмак.
Голова ОП підкреслив, що пріоритетом для України є справедливий та стійкий мир. Окремо йшлося про Мюнхенську безпекову конференцію.
"Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України", – сказав Єрмак.
- На Келлога очікують в Україні 20 лютого.
- До цього він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, де Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Келлог сказав, що мирного плану на конференції не представлятиме – це потім зробить американський президент.