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Єрмак і Келлог обговорили ситуацію на фронті та безпеку цивільних українців

Окремо йшлося про візит спецпредставника та Мюнхенську безпекову конференції. 

Єрмак і Келлог обговорили ситуацію на фронті та безпеку цивільних українців
Андрій Єрмак
Фото: Офіс президента

Спецпредставник США з питань України і Росії Кіт Келлог обговорив з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком ситуацію на фронті. Також йшлося про майбутній візит Келлога до України, повідомив Єрмак. 

Голова ОП підкреслив, що пріоритетом для України є справедливий та стійкий мир. Окремо йшлося про Мюнхенську безпекову конференцію. 

"Також говорили про ситуацію на фронті, питання безпеки цивільного населення України", – сказав Єрмак. 

  • На Келлога очікують в Україні 20 лютого.
  • До цього він братиме участь у Мюнхенській безпековій конференції, де Україну представлятиме президент Володимир Зеленський. Келлог сказав, що мирного плану на конференції не представлятиме – це потім зробить американський президент. 
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