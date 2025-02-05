ЗМІ: Келлог відвідає Україну 20 лютого

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог має відвідати Україну 20 лютого.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента України.

"Візит спецпредставника Келлога планується на 20-те лютого, цю дату запропонувала американська сторона", — зазначили джерела.

На початку січня стало відомо, що Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць, МЗС України підтвердило цю інформацію.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що команда Офісу президента контактує з командою Трампа, зокрема були переговори з Кітом Келлогом. Також є "робочі" дати візиту американської делегації в Україну.