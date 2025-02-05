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ЗМІ: Келлог відвідає Україну 20 лютого

Цю дату запропонувала американська сторона.

ЗМІ: Келлог відвідає Україну 20 лютого
Кіт Келлог
Фото: EPA/UPG

Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келлог має відвідати Україну 20 лютого.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на джерела в Офісі президента України.

"Візит спецпредставника Келлога планується на 20-те лютого, цю дату запропонувала американська сторона", — зазначили джерела.

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На початку січня стало відомо, що Кіт Келлог відклав ознайомчу поїздку до Києва та інших європейських столиць, МЗС України підтвердило цю інформацію.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що команда Офісу президента контактує з командою Трампа, зокрема були переговори з Кітом Келлогом. Також є "робочі" дати візиту американської делегації в Україну.

  • Спецпредставник американського президента Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де буде говорити про припинення російсько-української війни.
  • Кіт Келлог заявив, що втрати українських військ за три роки повномасштабного вторгнення "перевищують втрати Америки у В'єтнамській та Корейській війнах разом узятих".
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