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ЦВК відновила доступ до інформації про вибори

Зокрема, стала доступною інформація про обраних депутатів і склад виборчих комісій.

ЦВК відновила доступ до інформації про вибори
ЦВК
Фото: cvk.gov.ua

У січні цього року на сайті Центральної виборчої комісії відновили доступ до інформації про вибори, повідомляє рух «Чесно».

Зокрема, стала доступною інформація про обраних депутатів, склад виборчих комісій, яку закрили з початку повномасштабного вторгнення з міркувань безпеки. Також ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців.

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Наразі на сайті Центрвиборчкому можна переглянути як інформацію про вибори народних депутатів, президентів України за різні роки, так і результати місцевих виборів. 

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик повідомив, що після початку повномасштабного вторгнення на сайті закрили доступ до інформації про виборчі компанії і Державного реєстру виборців, аби убезпечити персональні дані виборців, а тепер доступ до сайту ЦВК відновили в повному обсязі. При цьому відновлення роботи реєстру виборців відбувається у декілька етапів. Наприклад, уже працює система періодичного поновлення даних про виборців.

За словами Дубовика, ЦВК завершує впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. А коли комісія отримає дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу.

  • Днями спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що США хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці.
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