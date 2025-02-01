США хочуть, щоб Україна провела вибори. Особливо, якщо вдасться домовитись про перемир'я, – Кіт Келлог

Спецпредставник Трампа каже, що більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. В адміністрації нового президента США очікують, що вибори в Україні можуть провести до кінця року.

Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ зможе домовитися про перемир'я з Росією в найближчі місяці, заявив Reuters спеціальний представник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Келлог зазначив, що українські президентські та парламентські вибори, призупинені через війну з Росією, "треба завершити".

“Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це важливо. Я вважаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, у вас потенційно є більше ніж одна людина”, – сказав Келлог.

Трамп і Келлог обидва заявляли, що йде робота над планом досягнення угоди між Україною та РФ протягом перших кількох місяців роботи нової адміністрації.

Вони не наводять багато деталей щодо стратегії припинення найбільшої смертоносної війни в Європі з часів Другої світової війни, а також не кажуть, коли вони можуть оприлюднити такий план.

Видання зі посиланням на джерела повідомляє, що план Трампа все ще розробляється, і жодних політичних рішень не було прийнято, але Келлог та інші офіційні особи Білого дому в останні дні обговорювали, як підштовхнути Україну погодитися на вибори в рамках початкового перемир’я з Росією.

Двоє людей, знайомих з дискусіями в адміністрації Трампа, повідомили, що офіційні особи Трампа також обговорюють, чи варто наполягати на початковому припиненні вогню, перш ніж намагатися досягти більш сталої угоди. Якби в Україні відбулися президентські вибори, переможець міг би бути відповідальним за переговори щодо довгострокової угоди з Москвою.

Незрозуміло, як у Києві сприймуть таку пропозицію Трампа. Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні можуть відбутися вибори цього року, якщо бойові дії припиняться та будуть надані сильні гарантії безпеки, щоб утримати Росію від відновлення бойових дій.

Джерело в українській владі повідомило, що адміністрація Трампа ще офіційно не вимагала від України проведення президентських виборів до кінця року.