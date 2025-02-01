У Львові судитимуть учасників злочинної схеми, які організували вирощування та збут канабісу з щомісячним прибутком близько 2 млн грн.
Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.
Завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації та їхнього спільника, який не входив у злочинну організацію. Ррозробив схему львів’янин, до неї залучив ще шістьох осіб.
У спеціально пристосованих приміщеннях та земельних ділянках у Львівській та Тернопільській областях учасники угруповання організували вирощення канабісу. Також налагодили безперервний процес вирощування та виробництва наркотиків, що дозволяло виготовляти та збувати заборонені речовини впродовж усього року.
Продавали канабіс оптом та в роздріб у декількох областях країни. Переправляли "товар" через одного із поштових операторів країни, маскуючи канабіс у побутові товари. Попередньо встановлено, що щомісячний дохід становив близько 2 млн грн.
Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 кг канабісу, а також близько 400 кущів коноплі, галюциногенні гриби, також вилучено технологічне обладнання нарколабораторії, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 40 млн грн.
Стосовно 7 учасників злочинної організації обвинувальний акт скеровано до суду.
Організатору та п'ятьом учасникам інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, участь у ній, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів, посів та вирощування конопель (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України), окрім цього чотирьом учасникам також інкримінують незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).
Ще одному обвинуваченому, який не входив у склад організованої злочинної групи, але був залучений до протиправної діяльності – незаконне придбання та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, незаконний посів та вирощування конопель (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України).
Щодо жителя Черкас, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, триває досудове розслідування.
- Минулого року Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,5 млрд гривень.