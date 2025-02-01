У Львові судитимуть учасників злочинної схеми, які організували вирощування та збут канабісу з щомісячним прибутком близько 2 млн грн.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

Завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації та їхнього спільника, який не входив у злочинну організацію. Ррозробив схему львів’янин, до неї залучив ще шістьох осіб.

У спеціально пристосованих приміщеннях та земельних ділянках у Львівській та Тернопільській областях учасники угруповання організували вирощення канабісу. Також налагодили безперервний процес вирощування та виробництва наркотиків, що дозволяло виготовляти та збувати заборонені речовини впродовж усього року.

Фото: Львівська облпрокуратура Незаконне вирощування канабісу

Продавали канабіс оптом та в роздріб у декількох областях країни. Переправляли "товар" через одного із поштових операторів країни, маскуючи канабіс у побутові товари. Попередньо встановлено, що щомісячний дохід становив близько 2 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 кг канабісу, а також близько 400 кущів коноплі, галюциногенні гриби, також вилучено технологічне обладнання нарколабораторії, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 40 млн грн.

Фото: Львівська облпрокуратура Незаконне вирощування канабісу

Стосовно 7 учасників злочинної організації обвинувальний акт скеровано до суду.

Організатору та п'ятьом учасникам інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, участь у ній, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів, посів та вирощування конопель (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України), окрім цього чотирьом учасникам також інкримінують незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України).

Ще одному обвинуваченому, який не входив у склад організованої злочинної групи, але був залучений до протиправної діяльності – незаконне придбання та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, незаконний посів та вирощування конопель (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України).

Щодо жителя Черкас, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, триває досудове розслідування.