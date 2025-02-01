9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
9-річний українець отримав важкі опіки очей, повторюючи тренд з інтернету
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Трамп розсекретив документи про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
Номінантка на посаду голови американської розвідки змінила риторику про війну в Україні
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
​Протистояння на Балтиці. Москва влаштовує диверсії. Партнери готують удари по тіньовому флоту Росії
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Українські розробники працюють над впровадженням технологія “Атлас” в інтелектуальні системи РЕБ
Попри все: українські виставки 2025 року
Попри все: українські виставки 2025 року
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
Румунський журналіст Ромео Коуці: «Кожен жест доброї волі Будапешта — це отруйний подарунок»
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
ВЛК для колишніх обмежено придатних. Що буде після 4 лютого?
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
​Росія завдала ракетного удару по Одесі (оновлення)
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Львові судитимуть осіб, які вирощували канабіс та розповсюджували його по Україні

Щомісячний прибуток від такої схеми складав близько 2 млн гривень.

У Львові судитимуть осіб, які вирощували канабіс та розповсюджували його по Україні
Незаконне вирощування канабісу
Фото: Львівська облпрокуратура

У Львові судитимуть учасників злочинної схеми, які організували вирощування та збут канабісу з щомісячним прибутком близько 2 млн грн.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура. 

Завершили досудове розслідування щодо учасників злочинної організації та їхнього спільника, який не входив у злочинну організацію. Ррозробив схему львів’янин, до неї залучив ще шістьох осіб.

У спеціально пристосованих приміщеннях та земельних ділянках у Львівській та Тернопільській областях учасники угруповання організували вирощення канабісу. Також налагодили безперервний процес вирощування та виробництва наркотиків, що дозволяло виготовляти та збувати заборонені речовини впродовж усього року.

Незаконне вирощування канабісу
Фото: Львівська облпрокуратура
Незаконне вирощування канабісу

Продавали канабіс оптом та в роздріб у декількох областях країни. Переправляли "товар" через одного із поштових операторів країни, маскуючи канабіс у побутові товари. Попередньо встановлено, що щомісячний дохід становив близько 2 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 30 кг канабісу, а також близько 400 кущів коноплі, галюциногенні гриби, також вилучено технологічне обладнання нарколабораторії, чорнові записи, мобільні телефони та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 40 млн грн.

Незаконне вирощування канабісу
Фото: Львівська облпрокуратура
Незаконне вирощування канабісу

Стосовно 7 учасників злочинної організації обвинувальний акт скеровано до суду.

Організатору та п'ятьом учасникам інкримінують створення, керівництво злочинною організацією, участь у ній, незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання, збут наркотичних засобів, посів та вирощування конопель (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 310 КК України), окрім цього чотирьом учасникам також інкримінують незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів без мети збуту (ч. 1 ст. 309 КК України). 

Ще одному обвинуваченому, який не входив у склад організованої злочинної групи, але був залучений до протиправної діяльності – незаконне придбання та зберіганні з метою збуту наркотичних засобів, незаконне придбання, перевезення та зберігання наркотичних засобів без мети збуту, незаконний посів та вирощування конопель (ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 КК України).

Щодо жителя Черкас, матеріали виділені в окреме кримінальне провадження, триває досудове розслідування.

  • Минулого року Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,5 млрд гривень. 
LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies