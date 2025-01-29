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​У Харкові пара безробітних коригувала удари росіян по місту і розповсюджувала "закладки" з наркотиками

Поплічниками ворога виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка.

​У Харкові пара безробітних коригувала удари росіян по місту і розповсюджувала "закладки" з наркотиками
Фото: СБУ

У Харкові правоохоронці затримали двох коригувальників, які поєднували наведення російських ударів по місту з підготовкою "закладок" із наркотиками.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Поплічниками ворога виявилися 38-річний місцевий безробітний та його 24-річна співмешканка. Вони дистанційно працювали на представника російської спецслужби, який "помітив" пару, коли вони шукали "заробітку" на російських Телеграм-каналах.

За вказівкою куратора зловмисники обходили вулиці міста, де приховано фіксували пункти базування Сил оборони, а потім направляли окупантам фото та геолокацій об’єктів. Найбільше ворога цікавили запасні командні пункти підрозділів Збройних Сил та СБУ.

Зловмисників затримали в орендованій квартирі, яку вони винаймали для конспірації. Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами роботи на ворога. Їм повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану);
  • ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів);
  • ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років тюрми.

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