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​Обленерго у 2024 році виконали планові ремонти електромереж у повному обсязі, - Держенергонагляд

Зокрема, було відремонтовано понад 29 тис. км трас повітряних ліній електропередачі. 

​Обленерго у 2024 році виконали планові ремонти електромереж у повному обсязі, - Держенергонагляд
Ремонт пошкодженого обладнання
Фото: EPA/UPG

Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) за результатами моніторингу у 2024 році, попри складну ситуацію в енергетичній сфері, виконали планові ремонти електромереж у повному обсязі.

Про це повідомила Державна інспекція енергетичного нагляду.  

"Держенергонагляд тримає на контролі виконання операторами систем розподілу (ОСР) планових ремонтних робіт електричних мереж. Контроль є обов’язковим для належної організації роботи енергетичної інфраструктури. Оскільки окрім перевірки виконаних робіт передбачає здійснення інших дій, спрямованих на забезпечення безперебійного електропостачання", - йдеться в повідомленні. 

Щороку обленерго складають плани-графіки виконання ремонтних робіт, що включаються до Програми забезпечення надійності роботи електричних мереж, яку затверджує Міненергетики.  Зі свого боку територіальні органи Держенергонагляду здійснюють систематичний моніторинг ефективності виконаних робіт, а також для коригування планів робіт на наступні роки. 

"Так, за результатами моніторингу у 2024 році, попри складну ситуацію в енергетичній сфері, ОСР виконали планові ремонти електромереж у повному обсязі. Йдеться про ремонт електрообладнання різної напруги, розчищення трас повітряних ліній електропередачі (ПЛ) всіх класів напруги, вжиття протиаварійних заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій", - наголосили в Держенергонагляді.

Зокрема, за інформацією від ОСР було відремонтовано понад 29 тис. км трас ПЛ, розчищено близько 47 тис. км трас ПЛ та замінено 65 км грозозахисного троса на ПЛ. Також виконано ремонт низки підстанцій, трансформаторних підстанцій, електрообладнання тощо.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в 2024 оці було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цього року планується відновлення ще близько 3 ГВт.

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