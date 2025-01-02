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Росія протягом минулого року здійснила 13 масованих атак на українську енергетику

Руйнування були набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність, а також зброя, яка використовується.

Росія протягом минулого року здійснила 13 масованих атак на українську енергетику
Міністр енергетики України Герман Галущенко
Фото: Міністерство енергетики України

2024 рік став найскладнішим для української енергосистеми, оскільки він проходив в умовах постійних атак росіян на об’єкти енергетичної інфраструктури. Ворог змінив тактику ударів і тепер дрони застосовує щоночі, а під час масованих атак до дронів додаються всі види ракет. Загалом протягом цього року Росія здійснила 13 масованих атак на українську енергетику.

Про це розповів в інтерв’ю телеканалу "Ми – Україна" міністр енергетики Герман Галущенко 

"Енергетики працюють цілодобово. Те, що енергосистема сьогодні тримається, енергосистема є цілісною, стабільною і забезпечує як електроенергію, так і теплом споживачів, – це величезна заслуга кожного конкретного енергетика, який своїми руками робить цю роботу", - підкреслив міністр.

Галущенко нагадав, що удари Росії по енергетичній інфраструктурі у 2022–2023 роках почалися з жовтня. У 2024 році року ворог розпочав масовані атаки раніше - уже в березні, і вони тривали протягом усього року

"Руйнування були дуже великі, набагато більші, у порівнянні з попередніми роками. Змінився сам характер ударів, складність ударів, зброя, яка використовується. Тому дійсно це найскладніший рік для енергосистеми", - зазначив міністр.

Через інтенсивність російських обстрілів цьогорічна ремонтна кампанія на енергооб’єктах стала наймасштабнішою за всі роки. Для відновлювальних робіт використовується, зокрема, і обладнання, надане міжнародними партнерами, або закуплене за кошти донорів.

Атака РФ на українську енергетику

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