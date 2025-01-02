На Черкащині через неправильне користування електроприладами та коротке замикання загинули троє людей, повідомляє ДСНС.

У селі Деренковець через коротке замикання загорілась кімната житлового будинку: загинуло подружжя.

У місті Сміла жінка втратила життя через необережність при експлуатації електропобутових приладів.

Вогнеборці ліквідували загоряння.

Пам’ятайте про правила пожежної безпеки: