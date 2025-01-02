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На Черкащині через неправильне користування електроприладами та коротке замикання загинули троє людей

Рятувальники нагадали правила пожежної безпеки, які стосуються електроприладів.

На Черкащині через неправильне користування електроприладами та коротке замикання загинули троє людей
Фото: ДСНС

На Черкащині через неправильне користування електроприладами та коротке замикання загинули троє людей, повідомляє ДСНС. 

У селі Деренковець через коротке замикання загорілась кімната житлового будинку: загинуло подружжя.

У місті Сміла жінка втратила життя через необережність при експлуатації електропобутових приладів.

Вогнеборці ліквідували загоряння.

Пам’ятайте про правила пожежної безпеки:

  • не залишайте електроприлади увімкненими без нагляду;
  • регулярно перевіряйте стан електропроводки;
  • використовуйте справні та сертифіковані пристрої;
  • не перевантажуйте електромережу;
  • у разі несправності звертайтеся до фахівців.
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