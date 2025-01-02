На Черкащині через неправильне користування електроприладами та коротке замикання загинули троє людей, повідомляє ДСНС.
У селі Деренковець через коротке замикання загорілась кімната житлового будинку: загинуло подружжя.
У місті Сміла жінка втратила життя через необережність при експлуатації електропобутових приладів.
Вогнеборці ліквідували загоряння.
Пам’ятайте про правила пожежної безпеки:
- не залишайте електроприлади увімкненими без нагляду;
- регулярно перевіряйте стан електропроводки;
- використовуйте справні та сертифіковані пристрої;
- не перевантажуйте електромережу;
- у разі несправності звертайтеся до фахівців.