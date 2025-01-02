Відтепер військові із вищою освітою та досвідом можуть отримати керівні посади в ЗСУ

Солдати, сержанти і старшини із досвідом роботи на керівних посадах не менше 2 років та освітою не нижче магістра можуть отримати звання молодшого лейтенанта та офіцерську посаду одночасно.

Військовослужбовці з вищою освітою рівня магістр і керівним досвідом у цивільному житті можуть отримати керівні посади у Збройних силах України, включно до категорії полковника.

Як зазначили у Міноборони, відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

Відтепер солдати, сержанти і старшини із досвідом роботи на керівних посадах не менше 2 років та освітою не нижче магістра можуть отримати звання молодшого лейтенанта та офіцерську посаду одночасно.

Зміни передбачають, що для таких військовослужбовців більше не існує обмежень за штатно-посадовою категорією. Також до них не застосовуються вимоги щодо обов’язкового проходження курсу військової підготовки чи укладання додаткового контракту.

Крім того, військовослужбовці, котрі мають освіту бакалавра та пройшли курс підготовки офіцерів, також можуть отримати звання молодшого лейтенанта та зайняти відповідні офіцерські посади.

Як розповів міністр оборони Рустем Умєров, ключовим фактором для призначення на керівні позиції мають бути практичні навички управління, а не лише роки служби чи звання.

"Багато сильних фахівців мобілізувалися до війська. Раніше без офіцерської освіти вони могли займати лише солдатські посади. Ми маємо поповнювати армію фаховими кадрами і давати управлінцям із крутим досвідом всі можливості для розвитку", – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.