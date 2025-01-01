Військовий омбудсмен пропонує скоротити термін реагування на порушення прав бійців

Військовий омбудсмен Ольга Решетилова озвучила свої основні завдання на посаді і пропонує, зокрема, скоротити термін реагування на порушення прав бійців, передає «РБК-Україна».

За словами Решетилової, найголовнішим її завданням буде розгляд та реагування на скарги військовослужбовців.

«Найголовнішим інструментом військового омбудсмена буде розгляд і реагування на скарги. Ми хочемо в законі прописати дуже обмежений термін реагування. Можливо, три чи п'ять днів», - сказала омбудсмен.

Вона зазначила, що вчора отримала звернення про побиття військового в одному з підрозділів, тож виступає за те, аби реагування на такі випадки порушень прав бійців якомога пришвидшити. Це треба передбачити у законодавстві.

«Це ті випадки, коли треба дуже швидко реагувати та включати ВСП, правоохоронців, вище командування. Задача омбудсмена та його офісу буде в тому, щоб реагувати на це швидко, не відкладати звернення, бо бувають випадки, коли військовому загрожує небезпека», - сказала Решетилова.