На Харківщині судитимуть росіянина, який катував цивільних під час окупації

Однією з жертв був онкохворий цивільний чоловік з найтяжчою стадією раку, якого обвинувачений забив до напівсмерті, намагаючись "вибити" інформацію про ЗСУ.

На Харківщині судитимуть росіянина, який під час окупації Харківщини катував людей. Йому загрожує від восьми до дванадцяти років ув'язнення.

Про це інформує прокуратура Харківської області. "Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 41-річного чоловіка за фактом жорстокого поводження з цивільним населенням, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України (в редакції до 24.10.2024))", — ідеться у повідомленні. Обвинувачений є громадянином РФ родом з Білгородської області. Останні роки він мешкав у с. Стрілеча на Харківщині.

Під час повномасштабного вторгнення чоловік виконував обов’язки керівника самопроголошеного органу народної поліції на тимчасово окупованій території Липецької ОТГ Харківської області на посаді начальника дільничних.

Він володів інформацією про місцевих мешканців у громаді, тому знав, з ким потрібно "проводити профілактику" за проукраїнську позицію. Російські військові силоміць затримували людей та відвозили до катівень, що були облаштовані у будівлі МПП "Гоптівка" та у підвалі багатоповерхівки у с. Стрілеча Харківського району.

Окупанти разом з обвинуваченим завдавали людям хаотичні удари гумовими кийками, електрошокером, били деревʼяним молотком по голові. Також вони через рушник лили на обличчя потерпілих воду, блокуючи тим самим доступ повітря. Обвинувачений цю екзекуційну процедуру цинічно називав "банним днем".

Крім того, фігурант примушував потерпілих брати участь в "армійських іграх", що передбачали перевдягнення в прикордонників чи поліцейських та виконання певних завдань.

Затриманих годували недоїдками після військових РФ.

Встановлено, що однією з жертв російських терористів був онкохворий цивільний чоловік, у якого найтяжча стадія раку. Фігурант, нехтуючи всім, забив його майже до напівсмерті, намагаючись "вибити" інформацію про ЗСУ. Така ненависть до потерпілого була спричинена тим, що його син є українським військовослужбовцем.

Обвинувачений перебуває у розшуку. Його судитимуть заочно у Дергачівському районному суді Харківської області. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Триває встановлення всіх російських військових, причетних до знущань над мирним населенням Харківщини.