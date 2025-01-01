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У 2024 році військові сапери очистили понад 252 000 га територій, – Міноборони

За 2024 рік ліцензію на розмінування отримали 48 нових операторів, довівши загальну кількість сертифікованих організацій до 72.

У 2024 році військові сапери очистили понад 252 000 га територій, – Міноборони
580 МпБр ім. І.Виговського
Фото: Генштаб

Підрозділи розмінування Міністерства оборони України впродовж 2024 року очистили 252 823.23 га територій від вибухонебезпечних предметів, при цьому більшу частину – 232 105.76 га – становлять сільськогосподарські угіддя, повідомляє пресслужба Міністерства. 

Фахівці також провели розмінування:

  • 538,64 км автодоріг;
  • 163,26 км ліній електропередачі;
  • 444,94 км залізних доріг;
  • 52,41 км трубопроводів;
  • 178,49 га житлових ділянок;
  • 37 га акваторій.

Протягом року сапери виявили та знешкодили 137 821 небезпечний предмет. Від початку повномасштабного вторгнення Росії загальна кількість знешкоджених боєприпасів сягнула 416 877 одиниць.

За 2024 рік ліцензію на розмінування отримали 48 нових операторів, довівши загальну кількість сертифікованих організацій до 72. Вони мають право виконувати гуманітарне розмінування на територіях, де не проводяться бойові операції.

Відповідно до Закону України «Про протимінну діяльність в Україні» до гуманітарного розмінування залучаються виключно оператори протимінної діяльності.

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Від Міністерства оборони до очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів залучаються підрозділи розмінування Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту.

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