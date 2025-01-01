Люди не постраждали.

Росіяни в новорічну ніч обстріляли з артилерії Семенівську громаду на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“31 грудня, у новорічну ніч, ворог обстріляв центр міста у Семенівській громаді. Гатили з артилерії. Пошкоджені магазини і пекарня, один із об’єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв”, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, цієї ночі та зранку сили ППО збили над Україною 63 ворожі дрони, 46 – не досягли цілей, а два полетіли у Росію та Білорусь. Загалом росіяни запустили 111 безпілотників.