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Росіяни в новорічну ніч обстріляли з артилерії Семенівську громаду на Чернігівщині

Люди не постраждали.

Росіяни в новорічну ніч обстріляли з артилерії Семенівську громаду на Чернігівщині
Фото: В’ячеслав Чаус / Фейсбук

Росіяни в новорічну ніч обстріляли з артилерії Семенівську громаду на Чернігівщині. 

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус. 

“31 грудня, у новорічну ніч, ворог обстріляв центр міста у Семенівській громаді. Гатили з артилерії. Пошкоджені магазини і пекарня, один із об’єктів інфраструктури. Вибиті вікна. На щастя, без жертв”, – йдеться у повідомленні. 

Зазначимо, цієї ночі та зранку сили ППО збили над Україною 63 ворожі дрони, 46 – не досягли цілей, а два полетіли у Росію та Білорусь. Загалом росіяни запустили 111 безпілотників.

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