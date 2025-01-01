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Захисники збили 63 ворожі дрони, 46 – не досягли цілей, а два полетіли у Росію та Білорусь

Росіяни запустили 111 безпілотників. 

Захисники збили 63 ворожі дрони, 46 – не досягли цілей, а два полетіли у Росію та Білорусь
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

У ніч на 1 січня 2025 (із 20.30 31 грудня) противник атакував Україну 111-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів.

Як повідомили у Повітряних силах, дрони Росія запускала із напрямків Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Крим.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській та Миколаївській областях.

Через активну протидію Сил оборони 46 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), ще два полетіли у Росію та Білорусь.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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