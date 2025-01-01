Президент Польщі: "Війна не може закінчитися перемогою Росії"

Анджей Дуда у новорічному зверненні багато говорив про безпеку.

У своєму заключному новорічному зверненні на посаді президента Польщі Анджей Дуда чимало часу присвятив питанню безпеки держави та поділився баченням завершення війни в Україні.

Згідно з текстом привітання, опублікованим на сайті глави держави, Дуда наголосив, що "війна за нашим східним кордоном має вирішальне значення і не може закінчитися перемогою Росії". Президент закликав до "справедливого миру, який дасть змогу запобігти виникненню нового, навіть більшого конфлікту у майбутньому".

Польський лідер також заявив, що безпека Польщі ґрунтується на власній сильній та сучасній армії і силі альянсів. Дуда нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні закликав країни-члени боку збільшити витрати на оборону до 3% ВВП. "Лише сильне НАТО на чолі із США гарантує безпеку європейського регіону", - підсумував глава держави.

Саме посилення співпраці зі США Дуда визначив головним завданням польського головування в Європейському Союзі, яке розпочалося опівночі 1 січня.