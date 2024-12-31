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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 31 грудня, російських обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Тростянецька, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Шосткинська, Зноб-Новгородська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 59 вибухів.

Зокрема, росіяни завдали ракетних ударів по Шосткинській громаді.

По Хотінській громаді росіяни вдарили дроном та мінометами, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль. 

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Краснопільську громаду армія РФ атакувала дронами, а Шалигинську - дронами та мінометом.

Також мінометами загарбники обстріляли Зноб-Новгородську, Есманьську та Білопільську громади. 

По Великописарівській громаді російські військові били дронами та артилерією.

Тростянецьку громаду ворог атакував ракетою та мінометами.

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