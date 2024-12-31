Росіяни атакували 9 громад Сумщини

По Великописарівській громаді російські військові били дронами та артилерією.

Також мінометами загарбники обстріляли Зноб-Новгородську, Есманьську та Білопільську громади.

По Хотінській громаді росіяни вдарили дроном та мінометами, внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.

Всього протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 59 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

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