Росіяни атакували інфраструктуру Шосткинської громади

У вівторок, 31 грудня, російська армія атакувала інфраструктуру Шосткинської громади.

Про це о 7:54 повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Наслідки атаки уточнюють.

"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Уже після цієї атаки Повітряні сили попередили про нову загрозу для Шостки – швидкісну ціль.

Згодом голова громади Микола Нога повідомив, що пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери.