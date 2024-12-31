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Росіяни атакували інфраструктуру Шосткинської громади

Наслідки уточнюють.

У вівторок, 31 грудня, російська армія атакувала інфраструктуру Шосткинської громади.

Про це о 7:54 повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Наслідки атаки уточнюють. 

"Будьте уважні та обережні, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", – закликали в ОВА.

Уже після цієї атаки Повітряні сили попередили про нову загрозу для Шостки – швидкісну ціль.

Згодом голова громади Микола Нога повідомив, що пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, 2 освітніх заклади, інші об‘єкти соціальної сфери.

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