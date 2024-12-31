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У Криму пролунали вибухи: під атакою був Севастополь

Окупаційна влада заявила про роботу систем ППО.

У Криму пролунали вибухи: під атакою був Севастополь
ілюстративне фото
Фото: Оперативний ЗСУ у Telegram

У тимчасово окупованому Севастополі увечері в понеділок було чути вибухи. Місцеві жителі у соцмережах писали про атаку на бухту Козачу та мис Фіолент.

Самопроголошена окупаційна влада міста заявила про роботу систем протиповітряної оборони. За словами "губернатора", високо в небі над морем були збито два БПЛА літакового типу.

Кримські спільноти підтверджують, що було два спалахи, які пов'язуть з виходом ракет ППО. 

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