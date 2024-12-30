Сьогодні було прийнято рішення, яке допомагає українській армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії”, - повідомив Зеленський.

Президент України також запевнив, що Ольга Решетилова, відома українська правозахисниця, буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмена.

“Дуже важливо, щоб кожен наш військовий відчував: це справді реально – звертатися по підтримку й отримувати її. Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен, правильно будувати за участю наших воїнів і прямо їх про це запитати”, - зазначив голова держави.

Володимир Зеленський повідомив, що в застосунку Армія+ запускають опитування про військового омбудсмена, і попросив кожного солдата і офіцера сказати, якими мають бути пріоритети.