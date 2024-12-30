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Зеленський: ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом

Конкретики президент України не повідомив.

Зеленський: ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом
Володимир Зеленський
Фото: ОП

Сьогодні було прийнято рішення, яке допомагає українській армії ставати більш сучасною та реалізувати досвід оборони зараз.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ми спростили отримання офіцерських звань солдатами та сержантами з бойовим досвідом, і це правильні соціальні ліфти для армії”, - повідомив Зеленський.

Президент України також запевнив, що Ольга Решетилова, відома українська правозахисниця, буде займатися підготовкою законопроєкту про військового омбудсмена.

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“Дуже важливо, щоб кожен наш військовий відчував: це справді реально – звертатися по підтримку й отримувати її. Що саме та як саме має робити військовий омбудсмен, правильно будувати за участю наших воїнів і прямо їх про це запитати”, - зазначив голова держави.

Володимир Зеленський повідомив, що в застосунку Армія+ запускають опитування про військового омбудсмена, і попросив кожного солдата і офіцера сказати, якими мають бути пріоритети.

  • Про плани створити інституцію військового обмудсмана в Міноборони говорили ще торік. Цей посадовець повинен буде перевіряти повідомлення про порушення прав військових та їхні скарги, зокрема щодо ненадання відпусток. У листопаді 2024 міністр оборони Рустем Умєров сказав, що на цю посаду є декілька кандидатів. 

  • На початку грудня Умєров анонсував подання відповідного законопроєкту про створення інституції військового обмудсмана. 

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