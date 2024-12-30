Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
На Закарпатті затримали переправників, через яких загинули люди
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Алієв: літак Azerbaijan Airlines обстріляли з землі у РФ, Баку вимагає компенсації
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Граблі в морі. Чому в Керченські протоці за 17 років сталося дві майже ідентичні аварії російських танкерів з витоком мазуту
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
Перший рік Мілея: як змінюється Аргентина
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
​Чемпіон світу з боксу за версією WBA Gold Пол Бамба раптово помер за тиждень після здобуття титулу
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
Найкращого шахіста в історії дискваліфікували з чемпіонату світу через джинси
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
​Володимир В'ятрович: «Польські політики кроки назустріч сприймають як заохочення до подальшого тиску»
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
МОН: цього року одна людина добровільно відмовилася від наукового ступеню, ще трьох позбавив такого статусу суд
ГоловнаСуспільствоВійна

ДОТ анонсував закупівлю 1,7 млн добових польових наборів продуктів

Очікувана вартість закупівлі становить понад 485 млн гривень.

ДОТ анонсував закупівлю 1,7 млн добових польових наборів продуктів
ДОТ анонсував закупівлю 1,7 млн добових польових наборів продуктів
Фото: Міноборони

Державний оператор тилу анонсував торги на закупівлю 1,7 млн комплектів добових польових наборів продуктів на весь 2025 рік. 

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що очікувана вартість закупівлі становить понад 485 млн гривень.

Типова комплектація раціону налічує 14 позицій. Вона, крім основних страв, включає прибори, спеції, напої тощо. При цьому загальна енергетична цінність страв має становити не менше 3 500 ккал у наборі.

В Міноборони наголосили, що під час цьогорічних закупівель сухпайків буде посилений контроль за виконанням умов контракту. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

У певних контрольних точках Управління безпечності харчових продуктів перевірятиме харчові продукти, а всі нехарчові – ДОТ. 

Крім того, перед початком фасування обов'язковою є процедура дегустації. Це зроблено, щоб забезпечити належний рівень смакових характеристик набору.

  • Державний оператор тилу (ДОТ) розробив і впровадив систему DOT-Chain, яка чудово зарекомендувала себе у постачанні харчування. Наступного року ця система допоможе пришвидшити появу необхідної техніки для військових.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies