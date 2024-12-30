ДОТ анонсував закупівлю 1,7 млн добових польових наборів продуктів

Державний оператор тилу анонсував торги на закупівлю 1,7 млн комплектів добових польових наборів продуктів на весь 2025 рік.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що очікувана вартість закупівлі становить понад 485 млн гривень.

Типова комплектація раціону налічує 14 позицій. Вона, крім основних страв, включає прибори, спеції, напої тощо. При цьому загальна енергетична цінність страв має становити не менше 3 500 ккал у наборі.

В Міноборони наголосили, що під час цьогорічних закупівель сухпайків буде посилений контроль за виконанням умов контракту.

У певних контрольних точках Управління безпечності харчових продуктів перевірятиме харчові продукти, а всі нехарчові – ДОТ.

Крім того, перед початком фасування обов'язковою є процедура дегустації. Це зроблено, щоб забезпечити належний рівень смакових характеристик набору.