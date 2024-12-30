Командира 211 бригади Побережнюка взяли під варту

Командиру 211 бригади Олегові Побережнюку обрали запобіжний захід - взяли під варту із можливістю внести заставу в розмірі понад 12 млн грн.
Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.
Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.
В ОГП додали, що прокурори подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.
- Раніше "Українська правда" оприлюднила матеріал про знущання над бійцями 211-ої понтонно-мостової бригади. Розслідування інцидентів триває від весни цього року, однак досі покараних немає. Винуватці отримали підвищення, а ті, хто почав говорити про проблему, потрапив у піхоту.
- У Генштабі після виходу розслідування заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб. А за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку.
- Згодом стало відомо, що ситуацію у бригаді розпорядився вивчити міністр оборони Рустем Умєров.
- Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони розпочала досудове розслідування щодо посадових осіб бригади за фактом перевищення службових повноважень.
- 29 грудня ДБР затримало і доставило Побережнюка до Києва. Йому повідомили про підозру за фактом бездіяльності військової влади, вчиненої в умовах воєнного стану або в бойовій обстановці (ч. 4 ст. 426 КК України).
- Було встановлено, що принаймні з лютого по липень 2024 року командир бригади знав про численні факти катувань та іншого нелюдського поводження над бійцями підлеглим йому офіцером, проте не реагував на це та не ініціював питання щодо притягнення винного офіцера до відповідальності. За наявною інформацією, старший лейтенант, який бив та катував підлеглих військовослужбовців, є сином начальника штабу вказаної військової частини та близьким товаришем командира бригади.