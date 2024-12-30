Командира 211 бригади Побережнюка взяли під варту

Він може також внести заставу розміром понад 12 млн грн.

Командиру 211 бригади Олегові Побережнюку обрали запобіжний захід - взяли під варту із можливістю внести заставу в розмірі понад 12 млн грн.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.

В ОГП додали, що прокурори подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.