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​Умєров розпорядився з’ясувати, чому так довго тягнулася перевірка порушень в 211-ій понтонно-мостовій бригаді

Міністр ініціював роботу Головної інспекції Міноборони.

​Умєров розпорядився з’ясувати, чому так довго тягнулася перевірка порушень в 211-ій понтонно-мостовій бригаді
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

Міністр оборони Рустем Умєров розпорядився вивчити ситуацію в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.

Про це йдеться в дописі міністра у фейсбуці.

«... За моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти викладені у статті «Української правди» щодо ситуації в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше», - заявив Умєров.

Міністр наголосив, що «усі винні мають понести покарання».

Умєров додав, що незабаром відомство презентує законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі.

  • «Українська правда» оприлюднила матеріал про знущання над бійцями 211 понтонно-мостової бригади. Розслідування інцидентів триває від весни цього року, однак досі покараних немає. Винуватці отримали підвищення, а ті, хто почав говорити про проблему, потрапив у піхоту.
  • У Генштабі після виходу розслідування заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб. А за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку.
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