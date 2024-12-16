​Умєров розпорядився з’ясувати, чому так довго тягнулася перевірка порушень в 211-ій понтонно-мостовій бригаді

Міністр оборони Рустем Умєров розпорядився вивчити ситуацію в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ.
Про це йдеться в дописі міністра у фейсбуці.
«... За моїм наказом негайно починає роботу Головна інспекція Міноборони, яка перевірить факти викладені у статті «Української правди» щодо ситуації в 211-ій понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Ми також зʼясуємо, чому так довго тривало розслідування цих ганебних речей Військовою службою правопорядку. Суспільство очікує пояснень, чому ситуація не була вирішена раніше», - заявив Умєров.
Міністр наголосив, що «усі винні мають понести покарання».
Умєров додав, що незабаром відомство презентує законопроєкт про військового омбудсмена, який займатиметься захистом прав військовослужбовців і гарантуватиме прозорість у кожному подібному кейсі.
- «Українська правда» оприлюднила матеріал про знущання над бійцями 211 понтонно-мостової бригади. Розслідування інцидентів триває від весни цього року, однак досі покараних немає. Винуватці отримали підвищення, а ті, хто почав говорити про проблему, потрапив у піхоту.
- У Генштабі після виходу розслідування заявили про проведення перевірки щодо зловживань посадових осіб. А за рішенням Головнокомандувача ЗСУ до військової частини направили комісію Військової служби правопорядку.