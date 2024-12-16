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Сили оборони: на Курахівському напрямку ситуація ускладнена через перевагу ворога у живій силі

Місто Курахове на Донеччині під контролем ЗСУ.

Сили оборони: на Курахівському напрямку ситуація ускладнена через перевагу ворога у живій силі
Фото: Telegram/kurahovoselidovopokrov

Курахове знаходиться під контролем Збройних сил України (ЗСУ). Ситуація ускладнена через значну перевагу росіян у живій силі.

Про це заявляє речник  ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише РБК-Україна

"На Курахівському напрямку це місто (Курахове, - ред.) знаходиться під контролем ЗСУ. Однак ворог не полишає спроб. Наші військові ведуть активні бойові дії за утримання позицій. Ситуація звісно ускладнена через значну перевагу ворога у живій силі", — зазначає Волошин.

На південно-східній околиці й в міській забудові південної частини Курахового росіяни провели активні штурмові дії. Ворог зосереджує резерви особового складу на всьому напрямку й поблизу міста. До атак росіяни залучили 90 танкову дивізію, 20 мотострілецьку дивізію, 5 та 110-ті мотострілецькі бригади.

"Для противника на цьому напрямку важливо вирівняти лінію фронту. Адже це дасть можливість йому як перегрупуватися, так і вивести деякі підрозділи на відновлення, потім їх зосередити для подальшого наступу на цій ділянці", — пояснив речник ОСУВ "Хортиця".

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомив, що на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 32 атаки. Окупанти намагалися просунутися вперед в районах Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Курахового та Успенівки.

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