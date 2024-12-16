У Херсоні внаслідок удару з дрона постраждав 81-річний чоловік

У селищі Антонівка внаслідок удару з російського безпілотника травму отримав 81-річний чоловік.
Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.
Постраждалий близько 08:30 отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення лівої ноги внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона.
Чоловіка госпіталізували до однієї з херсонських лікарень.
Медики надають пораненому необхідну допомогу.
- Вчора росіяни атакували дроном авто у Херсоні. Унаслідок скиду вибухівки з дрона на автомобіль множинні опіки верхніх кінцівок та обличчя отримав чоловік 35 років і жінка 50 років. У стані середньої тяжкості їх доставлено до лікарні.