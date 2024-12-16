У Херсоні внаслідок удару з дрона постраждав 81-річний чоловік

Чоловіка госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням.

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Фото: З відкритих джерел

У селищі Антонівка внаслідок удару з російського безпілотника травму отримав 81-річний чоловік.

Про це повідомили у Херсонській міській військовій адміністрації.

Постраждалий близько 08:30 отримав мінно-вибухову травму та уламкові поранення лівої ноги внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона.

Чоловіка госпіталізували до однієї з херсонських лікарень.

Медики надають пораненому необхідну допомогу.