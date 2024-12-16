Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
ГоловнаСуспільствоВійна

ППО ліквідувала три дрони на території Хмельниччини

Станом на зараз монітори повідомляють про нові вибухи в області.

ППО ліквідувала три дрони на території Хмельниччини
Уламки знищеного на Чернігівщині ворожого БпЛА «Герань-2»
Фото: ОК "Північ"

Сили Протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували зранку три російські безпілотники на території Хмельницької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Вранці під час сигналу “Повітряна тривога” у Хменаші сили ППО знищили 3 ворожих БпЛА типу “Shahed””, ‒ сказав голова ОВА.

Він додав, що інформації щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Підписуйтесь на наш Google News

Водночас станом на зараз монітори повідомляють про нові вибухи на території Хмельниччини.

  • 13 грудня над Хмельницькою областю збили шість ракет, внаслідок падіння уламків пошкоджено було приватний будинок.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies