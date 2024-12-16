ППО ліквідувала три дрони на території Хмельниччини

Станом на зараз монітори повідомляють про нові вибухи в області.

Сили Протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували зранку три російські безпілотники на території Хмельницької області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Вранці під час сигналу “Повітряна тривога” у Хменаші сили ППО знищили 3 ворожих БпЛА типу “Shahed””, ‒ сказав голова ОВА.

Він додав, що інформації щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.

Водночас станом на зараз монітори повідомляють про нові вибухи на території Хмельниччини.