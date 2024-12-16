ППО ліквідувала три дрони на території Хмельниччини

Сили Протиповітряної оборони ЗСУ ліквідували зранку три російські безпілотники на території Хмельницької області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
“Вранці під час сигналу “Повітряна тривога” у Хменаші сили ППО знищили 3 ворожих БпЛА типу “Shahed””, ‒ сказав голова ОВА.
Він додав, що інформації щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило.
Водночас станом на зараз монітори повідомляють про нові вибухи на території Хмельниччини.
- 13 грудня над Хмельницькою областю збили шість ракет, внаслідок падіння уламків пошкоджено було приватний будинок.