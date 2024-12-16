Від російських ударів постраждали 25 населених пунктів Херсонщини, поранені люди

Росіяни били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області.

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Упродовж доби росіяни атакували 25 населених пунктів Херсонської області. Поранені двоє людей.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Качкарівка, Садове, Комишани, Придніпровське, Ольгівка, Зміївка, Кізомис, Томарине, Монастирське, Бургунка, Одрадокам'янка, Чорнобаївка, Михайлівка, Понятівка, Новорайськ, Велетенське, Львове, Дудчани, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Також окупанти понівечили автобус.