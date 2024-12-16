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Росіяни запустили по Запорізькій області понад 100 дронів за добу

Всього окупанти завдали 201 удару по області. 

Росіяни запустили по Запорізькій області понад 100 дронів за добу
Наслідки обстрілу Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби окупанти завдали 201 удару по 11 населених пунктах Запорізької області. Зокрема запустили 112 дронів. 

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари  по Гуляйполю та Новодарівці. 

112 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Темирівку, Малинівку, Новодарівку та Ольгівське. 

Обстріл з РСЗВ накрив Малу Токмачку. 

85 артударів завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського. 

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

  • У прифронтовій Малій Токмачці на Запоріжжі досі залишаються 16 людей. 14 із них відмовляються від обов'язкової евакуації. 
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