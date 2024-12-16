Росіяни запустили по Запорізькій області понад 100 дронів за добу

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

85 артударів завдали по території Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір'я, Малинівки, Новодарівки та Ольгівського.

Війська РФ здійснили 3 авіаційних удари по Гуляйполю та Новодарівці.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Всього окупанти завдали 201 удару по області.

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