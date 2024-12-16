Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії загальним залпом до 41 "Калібра", однак у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.
Про це інформує ВМС.
Станом на 06:00 16.12.2024:
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракети.
За добу в інтересах РФ проходів Керченською протокою не здійснювалось.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.
- У Керченській протоці зазнали катастрофи два російські танкери з паливом для військових кораблів.