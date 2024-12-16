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​Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії

Загальний залп ворожих кораблів становить до 41 ракети. 

​Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії
Фото: ОК "Південь"

Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії загальним залпом до 41 "Калібра", однак у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Про це інформує ВМС. 

Станом на 06:00 16.12.2024:

  • в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ проходів Керченською протокою не здійснювалось. 

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

  •  У Керченській протоці зазнали катастрофи два російські танкери з паливом для військових кораблів.
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