Росія тримає у Середземному морі 4 ракетоносії загальним залпом до 41 "Калібра", однак у Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні.

Про це інформує ВМС.

Станом на 06:00 16.12.2024:

в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 7 ворожих кораблів, з них 4 є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 41 ракети.

За добу в інтересах РФ проходів Керченською протокою не здійснювалось.

Фото: ВМС

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.