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Зеленський: Важка ситуація на Покровському напрямку, і з Кураховим

Президент заслухав доповідь головкома ЗСУ Сирського.

Зеленський: Важка ситуація на Покровському напрямку, і з Кураховим
Володимир Зеленський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський доповів про ситуацію на фронті. Він наголосив, що зокрема, складна ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Щодо ситуації на фронті та в районах проведення Курської операції. Важка ситуація на Покровському напрямку, і з Кураховим. Я вдячний усім підрозділам, які знищують там окупанта", - написав президент.

Він подякував нашим захисникам, які виконують завдання на Курщині.

"Там потрібна сила, щоб досягти правильних результатів для України, для українців – в дипломатії. Кожен, хто зараз б’ється заради України, реально виборює для України майбутнє. Нам потрібен надійний мир. Гарантований мир. Обов’язково реалізуємо наші завдання", - додав Зеленський.

Раніше в Генштабі повідомили, що Курахівський напрямок на Донеччині залишається одним із найгарячіших на фронті. Від початку доби тут відбулося 10 боєзіткнень. Від початку доби вже відбулося 152 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Сіверському, Курахівському, Покровському і Времівському напрямках.

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