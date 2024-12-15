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Синоптики прогнозують Україні на завтра мокрий сніг та дощ

Вдень 1-6° тепла, у західних областях до 9° тепла. 

Синоптики прогнозують Україні на завтра мокрий сніг та дощ
Фото: vn.20minut.ua

У понеділок, 16 грудня синоптики обіцяють Україні хмарну погоду, йдеться у пресрелізі Українського гідрометеорологічного центру.

Вночі невеликий мокрий сніг, у західних, Житомирській, Вінницькій областях, вдень в Україні помірний мокрий сніг та дощ; місцями ожеледь налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, Житомирській, Вінницькій, Київській, Черкаській областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с, у більшості західних, північних та центральних областей 25-28 м/с.

Support LB.ua

Температури на сході північному сході країни вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у західних областях до 9° тепла. 

У Київській області температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 3-5° тепла.

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