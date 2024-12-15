На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей

За два тижні українці задекларували в Нацполіції 618 одиниць вогнепальної зброї

У Рівненській області чоловік відкрив вогонь з автомата по людях. Внаслідок інциденту є поранені.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

Попередньо відомо, що подія сталася близько першої ночі 15 грудня у селі Великі Селища. Між двома компаніями виник конфлікт. Через що молодик з однієї кілька разів вистрілив із автомата по учасниках з іншої.

У результаті вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні

Зловмисник з місця події втік, правоохоронці його розшукали за кілька годин.

Вирішується питання про затримання чоловіка. За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

У Києві в приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт, у ході якого один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів. Від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув.