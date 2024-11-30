Через перевантаження електромереж більша частина Рівного та району знеструмлена.

Про це повідомляє Рівнеобленерго.

“Шановні споживачі міста Рівне та Рівненського району! На жаль, через перевантаження електромереж сталася аварійна ситуація – більша частина обласного центру та Рівненського району станом на 17.00 знеструмлені”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що персонал робить усе можливе, щоб найбільш оперативно відновити електропостачання.

“Просимо усіх, у кого зараз є світло, а також після його появи, не перевантажувати електромережі. Не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів!” – просять енергетики.

Зазначимо, 1 грудня світло в Україні вимикатимуть з 13:00 до 22:00 в одну чергу. Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час російської ракетно-дронової атаки 28 листопада.