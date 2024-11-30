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1 грудня світло в Україні вимикатимуть з 13:00 до 22:00 в одну чергу

Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час російської ракетно-дронової атаки 28 листопада.

1 грудня світло в Україні вимикатимуть з 13:00 до 22:00 в одну чергу
Фото: Пресслужба Херсонської міськради

У неділю, 1 грудня, в Україні для побутових споживачів вимикатимуть світло з 13:00 до 22:00 в одну чергу.

Про це повідомило Укрененрго.

Графіки обмеження електроенергії для бізнесу і промисловості діятимуть з 08:00 до 13:00. При цьому час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. 

У компанії зазначили, що причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час російської ракетно-дронової атаки 28 листопада.

"Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться в повідомленні.

Атака Росії 28 листопада

Вранці 28 листопада Росія розпочала масовану ракетну атаку на українську енергетичну інфраструктуру. В країні були запроваджені екстрені відключення електрики. Це була вже 11 за рік атака росіян на українську енергетику

Попередню масовану атаку на енергетику російські терористи здійснили 17 листопада – відтоді Україна була змушена повернутися до графіків відключень світла. 

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