70% Миколаївщини знеструмлено, у тому числі обласний центр

В районах, де вдалося відновити живлення, діють графіки погодинних вимкнень.

Наразі 70% Миколаївщини знеструмлено, повідомляє Миколаївобленерго.

“Станом на ранок п'ятниці 70% Миколаївщини, зокрема, і обласний центр, знаходяться без електропостачання. Енергетики працюють цілодобово аби якнайшвидшевідновити електроживлення”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районах, де вдалося відновити живлення, діють графіки погодинних вимкнень.