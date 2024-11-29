70% Миколаївщини знеструмлено, у тому числі обласний центр

Наразі 70% Миколаївщини знеструмлено, повідомляє Миколаївобленерго.
“Станом на ранок п'ятниці 70% Миколаївщини, зокрема, і обласний центр, знаходяться без електропостачання. Енергетики працюють цілодобово аби якнайшвидшевідновити електроживлення”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в районах, де вдалося відновити живлення, діють графіки погодинних вимкнень.
- Вночі ППО збила над Україною 88 ворожих дронів, один повернувся до Росії, понад 40 втрачені. Ворожі цілі збивали в 11 областях.
- Минулої ночі російська армія влаштувала чергову ракетну атаку. У низці областей були знеструмлення. Зокрема, у Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів, на Львівщині – понад пів мільйона абонентів, на Рівненщині – понад 280 тисяч абонентів. Через російську атаку в Україні впроваджували екстрені відключення світла.