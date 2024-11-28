У Волинській області знеструмлені понад 200 000 абонентів

У Волинській області внаслідок російської атаки без світла опинилися близько 215 000 абонентів. Ворог бив ракетами по критичній інфраструктурі. Минулося без людських жертв.

Є пошкодження господарчих споруд. Про це повідомили в Волинській ОВА.

"Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори. Зібрано штаб ТЕС та НС для ліквідації наслідків ворожої атаки. Запускаємо в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло. Вже завершено гасіння пожежі", – йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що усі відповідні служби працюють над тим, аби чим швидше відновити тепло- водо- та електропостачання.

Атака 28 листопада

З ночі російська армія, як буквально щодоби, атакувала Україну ударними безпілотниками. Але під ранок вона запустила різні групи ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Загроза удару була чинна для всієї території України. Ворог запустив ракети і на західні регіони: Повітряні сили повідомляли про загрозу для Стрия, Волині, Рівненської області та інших західних міст і областей.

У Харкові ворог атакував цивільне підприємство в Київському районі.

У Луцьку було декілька ударів, місто частково знеструмлено. У Вінницькій області поранена жінка, в Сумській ворог вдарив по об'єкту інфраструктури. В Одеській поранено одну людину. У Київській області і Києві працювала ППО, уламки впали в двох районах столиці.