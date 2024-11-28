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За добу на фронті відбулось 157 боєзіткнень, - Генштаб

Також ворог завдав 21 авіаудар і скинув 39 КАБів.

За добу на фронті відбулось 157 боєзіткнень, - Генштаб
Ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Розпочалась 1009 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 157 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Учора ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 21 авіаудар, скинув 39 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4800 обстрілів, з них 154 з РСЗВ, задіяв для ударів 1672 дрони-камікадзе.

Росіяни завдали авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Іванівка, Торське, Васюківка, Никифорівка, Маркове, Торецьк, Пантелеймонівка, Миролюбівка, Велика Новосілка, Новосілка, Ступочки, Довга Балка та Міньківка.

В районах населених пунктів Вовчанськ та Тихе на Харківському напрямку, за минулу добу, відбулося п’ять ворожих штурмів позицій наших захисників.

На Куп’янському напрямку зафіксовано 17 атак окупантів. Сили оборони відбивали наступальні дії поблизу Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

Ворог атакував чотири рази на Лиманському напрямку. Основні наступальні зусилля противник зосереджував в районах Греківки, Новоєгорівки та Торського.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували в районі Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак неподалік Торецька, при цьому ворог активно застосовував бомбардувальну авіацію, скинувши до десяти керованих бомб.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 наступальних дій агресора поблизу Миролюбівки, Променя, Лисівки, Даченського, Жовтого та Чумацького.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 39 атак. Основні зусилля ворог зосереджував у районах Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього, Єлизаветівки, Антонівки та Ганівки.

За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 18 штурмів наших позицій неподалік Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Роздольного, Сухих Ялів та Новодарівки.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували наші позиції шість разів. Отримали жорстку відсіч та зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями ворог з території РФ застосовує артилерію і авіацію по районах українських населених пунктів.

Триває операція у Курській області, де за добу українські захисники відбили 18 атак загарбників.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу. Вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали два удари по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1220 осіб. Також українські воїни знешкодили танк, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 45 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 60 одиниць автомобільної та 10 одиниць спеціальної техніки окупантів.

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