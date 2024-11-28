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Росіяни атакували цивільне підприємство в Харкові

Ворог завдав не менше трьох ударів. 

Росіяни атакували цивільне підприємство в Харкові
Фото: detector.media

Російська армія близько 6 ранку, під час масованої ракетної атаки на Україну, вдарила по Харкову. Загалом було не менше трьох ударів. 

Всі припали на Київський район. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. 

Мер міста уточнив, що ціллю стало цивільне підприємство.

"За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", – сказав він.

  • З самого ранку четверга ворог атакує Україну ракетами. Він запустив уже декілька хвиль, загроза – для всієї території. 
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