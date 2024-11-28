Росіяни атакували цивільне підприємство в Харкові

Російська армія близько 6 ранку, під час масованої ракетної атаки на Україну, вдарила по Харкову. Загалом було не менше трьох ударів.

Всі припали на Київський район. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Мер міста уточнив, що ціллю стало цивільне підприємство.

"За попередньою інформацією, усі удари прийшлися по території одного з цивільних підприємств Харкова у Київському районі. На дану хвилину інформації щодо постраждалих не надходило", – сказав він.