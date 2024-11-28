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США готують новий пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів

Саме до нього мають увійти протипіхотні міни.

США готують новий пакет допомоги Україні на 725 мільйонів доларів
Фото: weukraine.tv

Агенція Reuters стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена готує для України пакет озброєння на суму 725 мільйонів доларів, який має бути офіційно оголошений до наступного понеділка.

Згідно з інформацією від чиновників із Вашингтона, до нього увійдуть засоби, що мають допомогти нашій державі стримати наступ росіян на сході країни. Йдеться про низку антитанкових систем, дронів, ракет Stinger та снарядів для HIMARS, включно з кластерними GMLRS. 

Також вперше до переліку мають бути включені протипіхотні міни, постачання яких було розблоковане нещодавнім рішенням господаря Білого дому.

Журналісти Reuters відзначають, що пакети допомоги за програмою PDA, яка передбачає надання зброї з власних запасів США, останнім часом обмежувалися сумами у 125-250 мільйонів доларів, тож прийдешній може стати ледь не рекордним. Це ознака намагання Байдена використати якомога більше коштів з погоджених Конгресом для озброєння України - хоча зробити це на 100%, як пишуть ЗМІ, все одно не вдасться

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