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Зеленський: на Курахівському напрямку — найбільш жорстокі штурми

Складною ситуація залишається на Покровському та Куп'янському напрямках.

Зеленський: на Курахівському напрямку — найбільш жорстокі штурми
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на найгарячіших напрямках на фронті. 

"Була доповідь Головкома Сирського. Як завжди, щодо всіх деталей фронтової ситуації та операції в Курській області. Найбільш гарячими напрямками залишаються донецькі", — зазначає президент Зеленський.

Передусім важка ситуація на Курахівському напрямку, там найбільше боїв і найбільш жорстокі штурми. "Також Покровський напрямок, Куп’янський", — сказав глава держави.

Президент подякував усім нашим підрозділам — кожному солдату, сержанту й офіцеру, які знищують окупанта та забезпечують захист наших позицій.

За інформацією Генштабу, на Курахівському та Покровському напрямках від початку доби найбільше боєзіткнень. На Куп’янському напрямку противник сім разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю та Кругляківки.

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