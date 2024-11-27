На Дніпропетровщині росіяни атакували авто рятувальників

На Нікопольщині Дніпропетровської області російські війська атакували авто рятувальників.

Про це повідомляє ДСНС України.

Як розповідають у ДСНС, російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району.

Внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС.