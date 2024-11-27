На Дніпропетровщині росіяни атакували авто рятувальників

На Нікопольщині Дніпропетровської області російські війська атакували авто рятувальників.
Про це повідомляє ДСНС України.
Як розповідають у ДСНС, російські війська завдали прицільного удару по рятувальниках під час обстеження території після ворожого обстрілу в одному із сіл Нікопольського району.
Внаслідок скидання боєприпасу з БпЛА, пошкоджено службовий автомобіль ДСНС.
- Тактика ударів по машинах екстрених служб – звична для російської армії. Вона б'є по авто цивільних, ДСНС, поліції, а також завдає повторних ударів, знаючи, що на місці обстрілу перебувають медики та військові.