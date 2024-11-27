“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
​Дональд Трамп і монобільшість по-американськи
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни захопили в полон громадянина Британії, який воював за Україну
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
Росіяни розстріляли п'ятьох полонених у Донецькій області
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
TikTok проти гречки: несподівані результати першого туру виборів президента Румунії
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Чи справді колагенові добавки допоможуть шкірі мати менше зморшок? Ось що каже наука
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
Вчені виявили два стрибка в «старшанні» тіла після 40 років
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
15 років тюрми отримав заочно архимандрит УПЦ (МП), який благословив «приєднання» Херсона до Росії
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
Претендент на шахову корону, який змітає все на своєму шляху, чи чемпіон-невдаха — хто переможе?
ГоловнаСуспільствоЖиття

ОВА: ситуація з електрикою на Тернопільщині після удару РФ залишається критичною

Споживачів закликають застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.

ОВА: ситуація з електрикою на Тернопільщині після удару РФ залишається критичною
Лінії електропередач
Фото: Укренерго

Унаслідок пошкодження ключового енергооб’єкта області ситуація із постачанням електроенергії залишається критичною. 

Про це інформує Тернопільська ОВА. 

"Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Продовжується робота щодо стабілізації ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації. "Тернопільобленерго" вимушено запровадило графік подачі електроенергії, які будуть змінюватися залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів.

"Зобов’язано АТ "Тернопільобленерго" і голів громад спільно опрацьовувати графіки з урахуванням необхідності забезпечення функціонування об’єктів критичної інфраструктури, в тому числі і об’єктів промисловості з нерозривними технологічними циклами", — додають в ОВА.

Споживачів закликають застосовувати режим заощадливого використання електроенергії на побутові цілі.

  • У ніч на 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами "Іскандер-М" із Воронезької та Курської областей. Під час нічної атаки ворог також випустив рекордну кількість ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників невстановленого типу із напрямків - Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ). Усього Повітряні сили зафіксували 192 повітряні цілі.
  • Росіяни пошкодили енергоінфраструктуру, від якої живиться Тернопіль. Через це в регіоні довелося ввести жорсткі обмеження електропостачання.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies