Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН, де обговорять обстріли Росією інфраструктури України

Сьогодні, 27 листопада, відбудеться засідання Радбезу ООН, де обговорять обстріли Росією інфраструктури України.

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

“У середу, 27 листопада, о 17:00 за Києвом відбудеться засідання Радбезу ООН, яке скликається у відповідь на звернення України у звʼязку з триваючими злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні”, – повідомив Кислиця у соцмережі Х.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів – 188. У кожному – 85 іноземних компонентів. Президент звернувся до партнерів зі словами “якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій”.