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Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН, де обговорять обстріли Росією інфраструктури України

Засідання скликають за зверненням України.

Сьогодні відбудеться засідання Радбезу ООН, де обговорять обстріли Росією інфраструктури України
Сергій Кислиця
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 27 листопада, відбудеться засідання Радбезу ООН, де обговорять обстріли Росією інфраструктури України. 

Про це повідомив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

“У середу, 27 листопада, о 17:00 за Києвом відбудеться засідання Радбезу ООН, яке скликається у відповідь на звернення України у звʼязку з триваючими злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні”, – повідомив Кислиця у соцмережі Х. 

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що вночі РФ атакувала Україну рекордною кількістю дронів – 188. У кожному – 85 іноземних компонентів. Президент звернувся до партнерів зі словами “якщо ви проти війни, ви повинні бути реально проти обходу Росією санкцій”.

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