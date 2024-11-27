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У Києві новорічну ялинку встановлять 2 грудня на Софійській площі

Цьогоріч Різдво та новорічні свята у столиці також пройдуть без масових заходів.

У Києві новорічну ялинку встановлять 2 грудня на Софійській площі
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У Києві цьогоріч Різдво та новорічні свята пройдуть без масових заходів, із дотриманням безпекових вимог і режиму обмеження використання електроенергії. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста.

Про це повідомив у Telegram мер столиці Віталій Кличко.

"Головна ялинка України, як і в попередні роки, засяє на Софійській площі. Її встановлять коштом меценатів... Коштів з міського бюджету ми не виділятимемо", – написав він.

Кличко зауважив, що встановлювати ялинку розпочнуть 2 грудня, а урочисте відкриття заплановане традиційно в День Святого Миколая, 6 грудня. 

Біля ялинки встановлять кілька будиночків для продажу виключно сувенірної продукції. Масових заходів, ярмарків чи інших розваг на Софійській площі не передбачено.

"Також Рада оборони рекомендувала утриматись від масових заходів на відкритих локаціях. У разі проведення святкувань у приміщеннях, заходи мають відбуватися виключно з дотриманням правил безпеки та режиму обмеження використання електроенергії, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету столиці", - наголосив міський голова.

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