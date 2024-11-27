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Радіо Свобода: за час повномасштабної війни за станом здоров'я звільнили в запас 41 генерала

За цей же період на службу прийняли одного військового з вищого офіцерського складу. 

Радіо Свобода: за час повномасштабної війни за станом здоров'я звільнили в запас 41 генерала
Мобілізація, проходження ВЛК
Фото: Судово-юридична газета

За час повномасштабної війни 41 українського генерала звільнили з військової служби в запас за станом здоров'я. Такі дані журналістам "Радіо Свобода" надало Головне управління комунікацій Збройних Сил України. 

Це дані з 24 лютого 2022 року до 1 серпня 2024. За цей час на військову службу прийняли одного військового вищого офіцерського складу.

До вищого офіцерського складу входять офіцери, які займають стратегічні командні посади або мають найвищі військові звання: генерал-майор, генерал-лейтенант та інші.

"Запит Радіо Свобода стосувався того, скільки генералів списалися в запас за час повномасштабного вторгнення за висновками військово-лікарських комісій", – ідеться у повідомленні. 

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