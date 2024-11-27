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ЗМІ: Українська делегація відвідає Сеул з проханням про зброю

Очолить переговорну групу міністр оборони Рустем Умєров.

ЗМІ: Українська делегація відвідає Сеул з проханням про зброю
Міністр оборони України Рустем Умєров
Фото: Олександр Ратушняк

За повідомленням низки південнокорейських медіа, цього тижня Сеул має відвідати українська делегація, яка намагатиметься переконати владу Південної Кореї надати нашій державі військову допомогу.

Як пише Reuters, переговорна група, яку очолює міністр оборони Рустем Умєров, має зустрітися зі своїми колегами у середу. При цьому одне з видань стверджує, що вже відбулася розмова з радником з питань національної безпеки Республіки Корея Шін Вок-Сіком.

Демократична частина Корейського півострова має розвинений військово-промисловий комплекс, проте досі не здійснювали поставки до України летального озброєння, зосередившись лише на обладнанні для розмінування та інших допоміжних засобах. 

Проте на тлі залучення до війни в Україні військ КНДР у міністерстві закордонних справ заявляли, що не виключають будь-який сценарій подальшої підтримки нашої країни.  

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