УПЦ МП не має права користуватись Спасо-Преображенським собором у Чернігові

Верховний Суд України відмовив Чернігівській єпархії УПЦ МП у користуванні Спасо-Преображенським собором в Чернігові.
Про це повідомила пресслужба МКСК.
Це рішення Касаційний господарський суд виніс сьогодні, 26 листопада.
В Міністерстві культури та стратегічних комунікацій нагадали, що провадження у справі тривало понад півтора року, під час яких справу розглядали суди різних інстанцій.
В результаті було ухвалено рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” - храм XI століття більше не може використовуватись УПЦ МП.
- У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності держави на будинок-садибу Терещенка у смт Червоне Житомирської області. Раніше комплекс будівель належав УПЦ МП.
- У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору виникла бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП. На місце довелося викликати поліцію. Причиною конфлікту став перехід храму до Православної церкви України. Після сутички в храмі почалася служба українською мовою.