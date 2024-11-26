УПЦ МП не має права користуватись Спасо-Преображенським собором у Чернігові

Верховний Суд України відмовив Чернігівській єпархії УПЦ МП у користуванні Спасо-Преображенським собором в Чернігові.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Це рішення Касаційний господарський суд виніс сьогодні, 26 листопада.

В Міністерстві культури та стратегічних комунікацій нагадали, що провадження у справі тривало понад півтора року, під час яких справу розглядали суди різних інстанцій.

В результаті було ухвалено рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” - храм XI століття більше не може використовуватись УПЦ МП.