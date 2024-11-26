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УПЦ МП не має права користуватись Спасо-Преображенським собором у Чернігові

Провадження у справі тривало понад півтора року.

УПЦ МП не має права користуватись Спасо-Преображенським собором у Чернігові
Спасо-Преображенський собор у Чернігові
Фото: Олександр Нестерець

Верховний Суд України відмовив Чернігівській єпархії УПЦ МП у користуванні Спасо-Преображенським собором в Чернігові.

Про це повідомила пресслужба МКСК.

Це рішення Касаційний господарський суд виніс сьогодні, 26 листопада.

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В Міністерстві культури та стратегічних комунікацій нагадали, що провадження у справі тривало понад півтора року, під час яких справу розглядали суди різних інстанцій. 

В результаті було ухвалено рішення на користь Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній” - храм XI століття більше не може використовуватись УПЦ МП. 

  • У Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності держави на будинок-садибу Терещенка у смт Червоне Житомирської області. Раніше комплекс будівель належав УПЦ МП.
  • У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору виникла бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП. На місце довелося викликати поліцію. Причиною конфлікту став перехід храму до Православної церкви України. Після сутички в храмі почалася служба українською мовою.
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