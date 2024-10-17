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У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП

Причиною конфлікту став перехід храму до Православної церкви України.

У Черкасах біля Свято-Михайлівського храму виник конфлікт між представниками ПЦУ та УПЦ МП
У Черкасах виник конфлікт між вірянами УПЦ МП та ПЦУ
Фото: Суспільне.Черкаси

У Черкасах біля Свято-Михайлівського собору виникла бійка між представниками ПЦУ та УПЦ МП.

Як пише Суспільне.Черкаси, причиною конфлікту став перехід храму до Православної церкви України.

Віряни УПЦ МП та митрополит Феодосій зачинилися у храмі і нікого туди не пускають. На місці події присутні поліція та медики. До них по допомогу вже звернулися кілька людей.

Зокрема, потребували медичної допомоги жінка із перебинтованою головою та чоловік, якого, за словами вірян, забризкали перцевим балончиком.

Як повідомили у поліції, на місце події виїхала слідчо-оперативна група, щоб встановити повні обставини та забезпечити громадський порядок. 

Старший військовий капелан отець Назарій розповів, чому, на його думку, важливо, щоб цей храм перейшов у підпорядкування ПЦУ.

"Російська православна церква окупувала територію Свято-Михайлівського собору і лицемірно називається Українською церквою. Але по факту ми чули їхні служби, де вони вже поминають патріарха Кіріла, не моляться за українське військо. Це якраз той храм, який будували черкащани, владика Софроній, який був великим патріотом, але, на жаль, не дожив до того часу, коли зміг перейти до Православної Церкви України, він цього дуже чекав. Тому сьогодні це зробили. Треба звільняти всю Україну від російської окупації і духовної російської окупації", – прокоментував капелан. 

Згідно із проведеними опитуваннями, 80% українців підтримують закон про заборону УПЦ (МП). 

  • Верховна Рада заборонила діяльність пов'язаних з РПЦ релігійних організацій у серпні цього року. 
  • Ухвалений законопроєкт встановлює обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється, визначає, що саме розуміється під такими зв’язками, надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків - дев'ять місяців. Також документ визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги, надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.
  • 1 грудня 2022 Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.
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